عاجل- سموتريتش يوجه تحذيرًا شديد اللهجة لنتنياهو: "لن تقوم دولة فلسطينية أبدًا"

أحمد جودة - القاهرة - سموتريتش يوجه تحذيرًا شديد اللهجة لنتنياهو: "لن تقوم دولة فلسطينية أبداً"

أكد الوزير الإسرائيلي أفيغدور سموتريتش، اليوم، في تصريحات نارية، أن الحكومة الإسرائيلية لن تسمح أبدًا بإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من الأراضي المحتلة، مشددًا على أن موقف إسرائيل سيكون ثابتًا أمام كل الضغوط الدولية والمحلية.



قال سموتريتش خلال مقابلة إعلامية مع شبكة محلية: "على الجميع أن يفهم أن فكرة إقامة دولة فلسطينية لن تتحقق أبدًا، ولن نقبل أي شروط قد تمس بسيادتنا على الأرض". وأضاف أن هذه السياسة تمثل التوجه الرسمي للحكومة الإسرائيلية، وأن أي محاولات للضغط على تل أبيب ستبوء بالفشل.

ردود الفعل الدولية:

تأتي تصريحات سموتريتش في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا، وسط دعوات أممية لإحياء عملية السلام. وقد أعربت بعض الدول عن قلقها إزاء التصريحات، معتبرة أنها قد تزيد من تفاقم الأزمة وتحديات حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

تأكيد الحكومة الإسرائيلية:

من جانبها، أكدت الحكومة الإسرائيلية دعمها لموقف سموتريتش، مشيرة إلى أن "سيادة إسرائيل على الأرض أمر غير قابل للتفاوض"، وأن أي حديث عن دولة فلسطينية يخرج عن الواقع السياسي على الأرض.