نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنخفض الجوي في فلسطين: استمرار سقوط الأمطار وفرصة ثلوج على المرتفعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر حالة الطقس المتقلبة في فلسطين مع تأثير المنخفض الجوي العميق المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، حيث تشهد معظم المناطق أجواء غائمة وباردة للغاية مع سقوط الأمطار بغزارة، مصحوبة بعواصف رعدية وأحيانًا برد متفرق.

وأكد مدير الأرصاد الجوية، المهندس يوسف أبو أسعد، أن تأثير المنخفض مستمر على البلاد، مع بقاء الفرصة قائمة لتساقط الثلوج في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر، خصوصًا في محافظة الخليل والمناطق الشرقية من رام الله.

وأضاف أن الأمطار ستستمر في باقي المناطق، فيما يبدأ المنخفض بالانحسار تدريجيًا اعتبارًا من الليلة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، يُتوقع أن تستمر الأجواء شديدة البرودة خلال اليوم، مع تزايد فرص العواصف الرعدية وتساقط البرد في بعض المناطق.

ويشهد الطقس أيضًا انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على معظم الأراضي الفلسطينية، ما يزيد من الإحساس بالبرودة، ويؤكد ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل خاصة في المناطق المرتفعة والطرق الجبلية.

وقد شهدت بعض المناطق المرتفعة تساقطًا للثلوج، بما في ذلك المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، مما أضفى منظرًا شتويًا نادرًا في المدينة. ويُنصح المواطنين بالاستعداد للظروف الجوية القاسية، والالتزام بتعليمات السلامة، خصوصًا في المناطق التي تتعرض لتراكم الثلوج أو البرد الشديد.