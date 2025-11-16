نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت.. Portugal vs Armenia مباراة البرتغال وأرمينيا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف البرتغال منتخب أرمينيا Portugal vs Armenia عصر الأحد على ملعب دراجاو، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، حيث يدخل منتخب البرتغال المواجهة بطموح حسم التأهل المباشر لكأس العالم دون انتظار نتائج المباريات الأخرى.

تختتم التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة قوية تجمع بين منتخب البرتغال ونظيره الأرميني، الثلاثاء المقبل على ملعب إل دراجاو، في مباراة يغيب عنها النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو بسبب طرده في المباراة الأخيرة للبحارة أمام أيرلندا.

يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء وهو متصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتاج للفوز لضمان التأهل المباشر إلى المونديال.

في المقابل، أرمينيا تحتل المركز الرابع في المجموعة ب3 نقاط فقط بعد نتائج متواضعة، لكنها تسعى لتقديم أداء قوي أمام جماهيرها في معقل بطل دوري الأمم الأوروبية، رغم فقدان فرصة المنافسة على التأهل، يركز المدرب خواكين كاباروس على التنظيم الدفاعي ومحاولة استغلال المرتدات لإحراج الضيوف.

ويقود روبرتو مارتينيز المنتخب البرتغالي وهو يتصدر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل منتخب أرمينيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، ما يجعل المباراة مهمة لحسم الصدارة وتعويض الهزيمة الأخيرة.

ويواجه المنتخب البرتغالي تحديًا كبيرًا بعد غياب كريستيانو رونالدو، الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة أيرلندا التي انتهت بخسارة البرتغال بهدفين دون رد، ما يزيد الضغط على زملائه لتحقيق الفوز وتعويض الغياب.

موعد مباراة البرتغال ضد أرمينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

يستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة أرمينيا مساء اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، وتبدأ صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر هذه المباراة الحاسمة فرصة للبرتغال لتأكيد مكانتها ضمن المتأهلين المباشرين لمونديال 2026، خاصة بعد النتائج السابقة التي جعلت الفوز ضروريًا لتجنب الملحق الأوروبي.

يعتمد الفريق البرتغالي في هذه المواجهة على استغلال الأرض والجمهور لتعزيز فرصه، بينما يسعى المنتخب الأرميني لتقديم أداء قوي ومفاجئ أمام العملاق البرتغالي، ما يزيد من الإثارة والتشويق لهذه الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأرمينيا اليوم

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق البث الحصري لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتخصص قناة beIN Sports HD 1 لنقل أحداث مباراة البرتغال وأرمينيا اليوم، ما يتيح للمشاهدين متابعة دقيقة لكل مجريات اللقاء.

يمكن متابعة المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات بالترددات المعروفة للقناة.

تضمن القناة تقديم تحليل شامل ومباشر مع تغطية ميدانية لأبرز أحداث المباراة.

يتابع اللقاء المعلق الرياضي المعروف نوفل باشي لتقديم تجربة مشاهدة متميزة لعشاق تصفيات كأس العالم 2026.

متعة البث المباشر والمعلق الرسمي لمباراة البرتغال وأرمينيا

يتيح البث المباشر لمباراة البرتغال وأرمينيا لعشاق كرة القدم متابعة كل تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، ويعمل المعلق نوفل باشي على تقديم تعليق تحليلي يشمل الفرص، الهجمات، وأبرز لقطات المباراة، ما يزيد من متعة متابعة تصفيات كأس العالم 2026، وتصبح المباراة اليوم فرصة ذهبية لمعرفة المنتخبات المتأهلة مباشرة للمونديال.

تظل مباراة البرتغال ضد أرمينيا اليوم محط أنظار الجماهير، حيث يسعى الفريق البرتغالي لتأكيد تأهله، بينما يحاول المنتخب الأرميني تقديم أداء قوي، وتؤكد القنوات الناقلة والمعلق الرسمي على أهمية متابعة اللقاء لضمان تجربة مشاهدة مميزة ومليئة بالإثارة ضمن تصفيات كأس العالم 2026.