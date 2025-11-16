العالم اليوم - وزير خارجية إيران: لم نعد نخصب اليورانيوم في أي موقع

انتم الان تتابعون خبر وزير خارجية إيران: لم نعد نخصب اليورانيوم في أي موقع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 نوفمبر 2025 03:12 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لم تعد تخصب اليورانيوم في أي موقع في البلاد، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وردا على سؤال لوكالة أسوشيتد برس، قدم وزير الخارجية الإيراني الرد الأكثر مباشرة حتى الآن من الحكومة الإيرانية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، في أعقاب قصف إسرائيل والولايات المتحدة لمواقع التخصيب في يونيو الماضي.

وأضاف: "ليس هناك تخصيب نووي غير معلن في إيران. تخضع جميع منشآتنا لضمانات ومراقبة" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع: "ليس هناك أي تخصيب حاليا نظرا لأن منشآت التخصيب لدينا تعرضت للهجوم.

ولدى سؤاله عما يتعين على إيران فعله لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة وغيرها من الأطراف، قال عراقجي إن رسالة إيران بشأن برنامجها النووي مازالت "واضحة".

وأضاف وزير الخارجية أن "حق إيران في التخصيب والاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، بما في ذلك التخصيب، لا يمكن إنكاره. لدينا هذا الحق ونواصل ممارسته ونأمل أن يعترف المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة بحقوقنا ويفهم أن هذا حق غير ثابت لإيران ولن نتنازل عنه أبدا".