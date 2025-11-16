نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدات مسار يبدأن الاستعداد لمواجهة أسيك بدوري الأبطال.. والرجال يترقب موعد لقاء بيراميدز بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ فريق مسار، ممثل مصر وصاحب الأرض، استعداداته للمواجهة المرتقبة في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات، حيث تقرر أن يخوض الفريق تدريباته دون الحصول على راحة عقب تأهله للدور التالي.

وتأهل مسار إلى الدور نصف النهائي بصفته صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، وسيكون على موعد مع اختبار صعب أمام فريق أسيك ميموزا الإيفواري.

ويواجه مسار، الحاصل على برونزية النسخة الماضية، نظيره أسيك ميموزا يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة نارية، وفي نفس اليوم، تقام المباراة الأخرى للدور نصف النهائي، حيث يلتقي مازيمبي الكونغولي نظيره الجيش الملكي المغربي، الذي تصدر المجموعة الأولى ويحمل لقب البطولة.

ويسعى فريق مسار، إلى تحقيق إنجاز جديد والوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لصالحه.

ومن المقرر أن تُقام مباراتا تحديد المركزين الثالث والرابع والنهائي يوم الجمعة المقبل.

وحجز فريق مسار المصري مقعده في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات، وذلك بعد تعادله المثير بهدف لمثله مع فريق ريال باماكو المالي، في المباراة التي أقيمت مساء امس ضمن ختام منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

ويواصل مسار للسيدات كتابة تاريخ جديد في البطولة القارية، مؤكدًا على طموحه القوي في المنافسة على اللقب، خاصة وأنه يلعب بصفته حامل لقب ثالث إفريقيا للنسخة الماضية وفريق البلد المضيف.

جاء تأهل مسار عن جدارة بعد مشوار قوي في أصعب مجموعات البطولة، حيث تمكن الفريق من تحقيق النتائج التالية:

الجولة الافتتاحية: تعادل ثمين مع حامل اللقب السابق، فريق الجيش الملكي المغربي.

الجولة الثانية: فوز كاسح ومستحق بنتيجة خمسة أهداف دون رد على فريق 15 دي أوجوستو على ملعب "رايت تو دريم"، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة بفارق الأهداف.

الجولة الختامية: تعادل إيجابي (1-1) مع ريال باماكو المالي ليضمن التأهل رسميًا إلى الدور نصف النهائي.

وشهدت مباراة الجولة الثانية أمام 15 دي أوجوستو سيطرة كاملة من لاعبات مسار، حيث ترجمت هذه السيطرة إلى خمسة أهداف نظيفة، مما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المنافسة.

على صعيد متصل، يترقب عشاق الكرة المصرية انطلاق منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر هذا الموسم، والذي يحمل في طياته إثارة المواجهات المباشرة بين الأندية، ولا سيما اللقاءات التي تجمع "فرق التوهج" مع الأندية الكبرى.

ولفت نادي مسار الأنظار بعد أن أسفرت القرعة عن وضعه في مواجهة مباشرة وقوية مع فريق بيراميدز بطل دوري أبطال افريقيا والسوبر الأفريقي وبطل القارات الثلاث في كأس الانتركونتيننتال.

وفي خطوة تؤكد جاهزية وطموح النادي الصاعد، كشفت مصادر خاصة عن أن إدارة نادي مسار قد استفسرت من الاتحاد المصري لكرة القدم عن الموعد المحدد لمباراته المرتقبة أمام بيراميدز ضمن دور الـ 32 من المسابقة.

وتمثل هذه المواجهة بداية رحلة مسار الطموحة نحو "التواجد بين الكبار" في أهم البطولات المحلية، حيث سيواجه أحد أقوى المنافسين على اللقب، والذي كان وصيفًا لحامل اللقب في النسخة الأخيرة.

وأسفرت قرعة كأس مصر عن مواجهات مثيرة في هذا الدور، أبرزها الزمالك، حامل لقب النسخة الأخيرة بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح (8-7)، حيث سيبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة بلدية المحلة، وفي حال تخطيه هذا الدور، من المتوقع أن يواجه سيراميكا.

الأهلي يعود للمشاركة بعد غيابه عن استكمال النسخة الماضية، وسيواجه المصرية للاتصالات، وفي حال تأهله سيصطدم بـ فاركو على الأرجح في دور الـ 16.

واعتبارًا من دور الـ 32، وفي حال نهاية المباريات بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح مباشرة لحسم المتأهل.

وفي ظل عدم الإعلان عن مواعيد المباريات بعد، ينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم دراسة المقترحات المقدمة من لجنة المسابقات للإعلان عن جدول دور الـ 32 في أقرب وقت.