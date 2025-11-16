نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة هجومية جديدة على الأبواب.. دياباتي يقترب من ارتداء قميص الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن اقتراب النادي الأهلي من إتمام أولى صفقات الشتاء، بعدما قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع المهاجم المالي إبراهيما دياباتي، لاعب نادي جايس السويدي.

وقال الغندور عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» إن الأهلي أنهى تقريبًا تفاصيل التعاقد مع دياباتي، بناءً على توصية مباشرة من المدير الفني ييس توروب، الذي يرى في اللاعب إضافة قوية لخط هجوم الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الغندور أن التحركات داخل القلعة الحمراء تسير بسرعة لحسم الصفقة قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، لافتًا إلى أن دياباتي بات الأقرب لقيادة هجوم الأهلي بعد رحيل الفلسطيني وسام أبوعلي إلى الدوري الأمريكي.

وأشار إلى أن مصادر داخل النادي أكدت له أن الاتفاق مع اللاعب أصبح على بُعد خطوات قليلة من الإعلان الرسمي، ليكون أول تدعيم هجومي للفريق في يناير المقبل.