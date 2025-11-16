نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار في فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل تأثيرات المنخفض الجوي على الأراضي الفلسطينية اليوم الأحد، حيث يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا، خصوصًا في المناطق الجبلية.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق.

وتسود رياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، ما يستدعي توخي الحذر أثناء التنقل في المناطق المكشوفة والمرتفعة.

في ساعات المساء والليل، يستمر الجو غائمًا إلى غائم جزئي وبارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، مع بداية انحسار المنخفض الجوي، وتظل الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. وتستمر الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع ارتفاع متوسط الموج إلى مائج في البحر.

أما بالنسبة ليوم غدٍ الاثنين، فيكون الجو غائمًا جزئيًا، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلًا من معدلها السنوي العام. وتتحول الرياح إلى جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج، ما يتيح فرصًا أفضل للتنقل بأمان.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم الثلاثاء غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها السنوية بنحو 3 درجات مئوية. وتنشط الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية أحيانًا، مع هدوء نسبي في البحر وخفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء المقبل، فسيبقى الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، مع ثبات درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، مع نشاط متقطع للرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج، مما يهيئ أجواء مستقرة نسبيًا مقارنة بأيام المنخفض السابقة.