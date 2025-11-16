على وقع قصف الاحتلال.. الأمطار تضاعف معاناة النازحين فـي غزة وتغرق خيامهم

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

تعرضت الاف الخيام بمدينة غزة ومواصي خان يونس للغرق في أول موجة أمطار تضرب القطاع وتضاعف معاناة النازحين وذلك على وقع تواصل القصف الإسرائيلي في إطار الخروقات المستمرة لوقف النار، وهاجمت المياه خيام النازحين وسط عجز عن تقديم حلول لمساعدة النازحين.

ودخلت مياه الأمطار إلى الطابق الأرضي من مشفى أصدقاء المريض بحي الرمال بمدينة غزة، وواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف اطلاق النار حيث فجر جيش الاحتلال عدة مبان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل كثيف شمال غرب رفح.

وقصفت المدفعية مع إطلاق نار شرق مدينة غزة. ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي الشهداء 260 شهيدا و 642 مصابا، فيما جرى انتشال 533 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى69187 شهيدًا 170703 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

في غضون ذلك يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت، يوم غد الاثنين على مشروع قرار أميركي مؤيد لخطة الرئيس دونالد ترامب بشأن السلام في غزة.

ويقترح مشروع القرار الذي جرى تعديله مرات عدة، منح تفويض حتى نهاية ديسمبر 2027 لـ»مجلس سلام» يتم تشكيله، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، والسماح بنشر «قوة استقرار دولية مؤقتة» في القطاع.

وتتضمن النسخة المعدلة للمشروع الأميركي لغة أكثر تحديدا بشأن تقرير مصير الفلسطينيين، حيث تنص على أن الإصلاح في السلطة الفلسطينية وإعادة تطوير غزة قد يهيء الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة.

وفي بيان مشترك صدر الجمعة حثت الولايات المتحدة وثماني دول لعبت دورا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، هي قطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، على «تبني سريع» لمشروع القرار الأمريكي الأخير من جانب مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن دبلوماسي في الأمم المتحدة مطلع على الأمر، أن الخطة الأميركية يمكن أن تحصل على الأصوات التسعة اللازمة لتمريرها، مع احتمال امتناع روسيا والصين عن التصويت بدلا من استخدام حق النقض.

وكانت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة قدمت مشروع قرار بديل للمشروع الأميركي بشأن تحقيق سلام مستدام في قطاع غزة، موضحة أن مشروع قرارها «لا يتعارض مع المبادرة الأميركية»، وأن الهدف منه هو «تعديل مفهوم الولايات المتحدة لجعله متوافقا إلى أقصى حد ممكن مع قرارات الأمم المتحدة المتفق عليها منذ سنوات»، ولا سيما صيغة الدولتين كأساس للحل الدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي الضفة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.