«مضمون» بطلا للإنتاج المحلي و«أر بي بلاست أوف» يتوج بكأس الخيول العربية الأصيلة و«ليبيان كلاسيك» يتوج بكأس الخيول المهجنة الأصيلة

فـي سباق اليوم الوطني للخيل

تصوير ـ محمد البلوشي:

نظم الاتحاد العماني للفروسية والسباق ممثلا بنادي سباق الخيل العُماني على مضمار الرحبة بولاية بركاء سباق كأس اليوم الوطني، رعى السباق صاحب السمو السيد نمير بن ماجد بن تيمور آل سعيد، وبحضور عددٍ من أصحاب السمو والسعادة والمسؤولين.

خصصت منافسات الأشواط الثلاثة الأخيرة على كأس اليوم الوطني، حيث تُوِّج الحصان «مضمون» بكأس اليوم الوطني لخيول الإنتاج المحلي، وحصل الحصان « أر بي بلاست أوف» على كأس الخيول العربية الأصيلة، أما كأس الخيول المهجنة، فتُوِّج به الحصان « ليبيان كلاسيك».

اشتمل السباق على ثمانية أشواط خصصت أربعة منها للخيول العربية الأصيلة وثلاثة أشواط للخيول العربية الأصيلة (إنتاج محلي) وشوط للخيول المهجنة الأصيلة (الثربرد).

الشوط الأول

سباق «متحف بيت البرندة» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، توجت الفرس لبوه الشحانية بالمركز الأول لمالكها إسطبلات المشايخي وفارسها عبدالرحمن البلوشي ، تلتها في المركز الثاني الفرس شروق السلام لمالكها ناصر الشيزاوي وفارسها مازن اليحيائي ، وحلت ثالثاً الفرس إرم لمالكها محمد الخليلي وفارسها آدم البلوشي.

الشوط الثاني

سباق «متحف الطفل» للخيول العربية الأصيلة (انتاج محلي) لمسافة 1600متر، فاز المهر أس.أس.أر تلال بالمركز الأول لمالكه سالم الرشيدي وفارسه المعتصم البلوشي، وحقق المركز الثاني الحصان اس.اس.ار. شكلان لمالكه سالم الرشيدي وفارسه أحمد السيابي ، أما المركز الثالث فكان من نصيب الحصان مشرف مالك لمالكه أحمد الشكيلي وفارسه إبراهيم الهنائي.

الشوط الثالث

سباق «متحف بيت أدم» للخيول العربية الأصيلة (انتاج محلي) لمسافة 1600متر، حققت صدارة الشوط الفرس اطلال السيف لمالكها عبدالله العريمي وفارسها آدم البلوشي، وحصل على المركز الثاني الحصان الباز لمالكه مرشد البلوشي وفارسه المعتصم البلوشي، وحل ثالثاً الحصان بي.أف. مجيد لمالكه خالد البلوشي وفارسه وثاب البلوشي.

الشوط الرابع

سباق «كأس المغفور له الشيخ سالم بن سليمان الفيروز» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800متر، توج المهر العقاب بالمركز الأول لمالكه الخيالة السلطانية وفارسه إبراهيم الهنائي، وجاء بالمركز الثاني المهر أس.أس.أر. نسيم بركاء لمالكه سالم الرشيدي وفارسه أحمد السيابي، وحل ثالثاً المهر أس.أن.أس . صمود لمالكه طاهر النبهاني وفارسه الفارسي.

الشوط الخامس

سباق «كأس المغفور له الشيخ سالم بن سليمان الفيروز» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800متر، فاز بصدارة الشوط الحصان العريق لمالكه الخيالة السلطانية وفارسه مؤنس السيابي، تلاه في المركز الثاني الحصان بي.أف.اركان لمالكه ماجد المعمري وفارسه عامر الراسبي، واحتل المركز الثالث الحصان قيصر مجان لمالكه عبدالله السعدي وفارسه البلوشي.

الشوط السادس «كأس اليوم الوطني»

سباق «متحف أرض اللبان» للخيول المهجنة الأصيلة (الثربرد) لمسافة 1600متر، تمكن الحصان ليبيان كلاسيك من حسم الشوط لصالحه لمالكه إسطبلات الناعبي وفارسه خالد البلوشي، وجاء الحصان سكوت باين في المركز الثاني لمالكه صاحب السمو السيد سعود بن حارب آل سعيد وفارسه آدم البلوشي ومدربه أحمد البلوشي، وحصل على المركز الثالث الحصان اودي تو ديوتي لمالكه ماجد المعمري وفارسه عامر صالح الراسبي.

الشوط السابع «كأس اليوم الوطني»

سباق «متحف الوطني» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600متر، توج الحصان أر بي بلاست أوف بالمركز الأول لمالكه صاحب السمو السيد سعود بن حارب آل سعيد وفارسه أنس السيابي، وبفارق بسيط جاء في المركز الثاني الحصان بطاش دي فاوست لمالكه ماهر الشبلي وفارسه محمد الفارسي ، وحل ثالثاً الحصان إزمير دي كارير لمالكه محمد بن عبدالله وفارسه عيسى البلوشي.

الشوط الثامن «كأس اليوم الوطني»

سباق «متحف عُمان عبر الزمان» للخيول العربية الأصيلة (انتاج محلي) لمسافة 1600متر، تمكن مضمون من خطف لقب الشوط في الأمتار الأخيرة وتوج بالمركز الأول لمالكه حسين السنيدي وفارسه المعتصم البلوشي، وحقق المركز الثاني الحصان شجاع مسقط لمالكه خميس الجعفري وفارسه آدم البلوشي، واحتل المركز الثالث الحصان أس.أس.أر. كحيلان لمالكه سالم الرشيدي وفارسه أحمد السيابي ومدربه عبدالعزيز الرشيدي.

تكريم

في ختام الأشواط الثمانية قام راعي المناسبة بتكريم ملاك الخيل الفائزة خيولهم بالمراكز الأولى في أشواط السباق الخمسة، كما تم تتويج الملاك والفرسان والمدربين الفائزين في الأشواط الثلاثة الأخيرة بكأس اليوم الوطني، وفي الختام قدم السيد منذر بن سيف البوسعيدي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العُماني للفروسية والسباق هدية تذكارية لصاحب السمو السيد نمير بن ماجد بن تيمور آل سعيد راعي السباق.

وتخللت أشواط السباق مقطوعات موسيقية من السرية الثانية بموسيقى الحرس السلطاني العُماني، التي تفاعل معها الجمهور الغفير الذي حضر منافسات السباق.