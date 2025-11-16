جرنـــان يكتسح السهم بخماسية فـي انطلاق كروية فرق إزكي

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري: انطلقت بولاية إزكي منافسات كروية فرق إزكي للدرجة الأولى بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمها لأربع مجموعات والتي يشرف عليها نادي إزكي، وتقام على ملعبي فريقي إمطي والحميضة. وفي مباريات اليوم الأول تفوق فريق إزكي جرنان، واكتسح شباك فريق السهم بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، فيما ارتضى فريقا قلعة العوامر والنصر بنتيجة التعادل بهدف لكل منهما. وفي اليوم الثاني فاز فريق سدي على فريق شباب إزكي بهدف دون رد. وانتهى لقاء فريقي البصرة والنجوم بغزارة أهداف، حيث انتهى بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما. وتفوق فريق إمطي على فريق الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف. أما لقاء فريقي الأهلي ووحدة إمطي فانتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/‏1. وفي ختام الجولة الأولى حقق فريق السد الفوز على فريق العين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وبنفس النتيجة فاز فريق الصقر على فريق حلفين.

