اتحاد اليد يعلن جدول مباريات الدور الأول لدوري الدرجة الثانية و12 ديسمبر الانطلاقة بمباراتين

5 أندية تتنافس على الصعود لدوري الدرجة الأولى

أصدر الاتحاد العماني لكرة اليد ممثلا بلجنة المسابقات جدول مباريات الدور الأول لدوري عام السلطنة للدرجة الثانية للموسم الرياضي 2025/‏2026م بمشاركة 5 أندية ابرزها نادي العامرات الذي يشارك لأول مرة في مسابقات الاتحاد والمرشح الابرز للمنافسة على اللقب؛ نظرا لسلسلة التعاقدات التي قام بها مجلس الإدارة لدعم صفوف الفريق في أول ظهور له بالدوري بالاضافة إلى أندية مرباط والسويق ومصيرة والمصنعة التي سبق لها المشاركة في دوري الثانية وتطمح هي الاخرى المنافسة على اللقب والصعود إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يصعد الفائزان بالمركزين الأول والثاني لدوري الأولى.

وسينطلق الأسبوع الأول لدوري يوم 12 ديسمبر القادم باقامة مباراتين الأولى تجمع مرباط مع السويق في الساعة الثانية والنصف ظهرا، والمباراة الثانية يلتقي فيها العامرات مع مصيرة في الساعة الرابعة عصرا على ملعب المجمع الرياضي بصور.

نظام الدوري

وستلعب الأندية المشاركة في الدوري على النحو التالي: تلعب الأندية المشاركة دوري من مرحلة واحدة «تجميع نقاط» ويصعد الأول والثاني والثالث للدور الثاني، وتلعب الأندية الثلاثة المتأهلة دوري من مرحلة واحدة «تجميع نقاط»، وصاحب المركز الأول يتأهل إلى المباراة النهائية ويلعب صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث «مباراة واحدة» والخاسر يحرز المركز الثالث، والفائز يلعب مع صاحب المركز الأول «مباراة واحدة» على بطولة المسابقة.

وتنص لائحة المسابقات لدوري الدرجة الثانية أن يكون الترتيب النهائي في المسابقات التي تقام بنظام الدوري من دور واحد أو دورين على النحو الآتي: الفريق الذي يحصل على أكبر مجموع من النقاط يفوز بلقب الدوري، وإذا تعادل فريقان أو اكثر في مجموع النقاط على اي مركز يتم الترتيب: مجموع النقاط التي حصل عليها كل فريق من الفرق المتعادلة في المباريات التي اقيمت بينها فقط. وإذا استمر التعادل يؤخذ بفارق الأهداف «ما له ناقصا ما عليه» بين الفرق المتعادلة في المباريات التي اقيمت بينها فقط. وإذا استمر التعادل يؤخذ بفارق الأهداف «ما له ناقصا ما عليه» في جميع المباريات بعد استبعاد جميع أهداف مباريات الفريق الذي ينسحب من أي مباراة.

وإذا استمر التعادل يرجح الفريق الذي سجل أهدافا أكثر في جميع المباريات بعد استبعاد جميع أهداف الفريق الذي ينسحب من أي مباراة. وإذا استمر التعادل بعد ذلك يتم تحديد الأسبقية عن طريق القرعة وبحضور مندوبي الفرق المتعادلة.

وتحتسب النقاط في المباريات الرسمية بنظام الدوري التي ينظمها الاتحاد، حيث يمنح الفريق الفائز نقطتين ونقطة واحدة لكل فريق متعادل من الفريقين المتعادلين ولا تحسب أي نقطة للفريق الخاسر، كما لا يمنح الفريق المنسحب أي نقطة.

تسجيل اللاعبين

فيما يخص تسجيل اللاعبين يحق لكل ناد تسجيل 24 لاعبا في الكشف العام، ولن ينظر في الاستمارة غير المستكملة البيانات ويحق لكل نادٍ إشراك لاعبين من فئة الشباب بالدوري.

ويقدم كل نادٍ كشفا بأسماء 16 لاعبا و4 إداريين قبل كل مباراة إلى الحكام، والفريق الذي يتأخر عن موعد بدء المباراة أكثر من 15 دقيقة يعتبر خاسرا للمباراة بنتيجة 10/‏صفر، وفي المجمل يعدُّ الفريق خاسرا للمباراة في الحالات الآتية: إشراك لاعب موقوف عن اللعب، وفي حالة الانسحاب من المباراة وفي حالة التخلف والتغيب عن المباراة، وفي حالة الشغب الذي يعيق سير المباراة سواء من اللاعبين أو الإداريين أو الجماهير، وفي حال رفض اللاعب أو اللاعبين تنفيذ قرار الحكم، ويعدُّ كل نادٍ مسؤولًا عن تصرفات جمهوره قبل وأثناء وبعد المباراة، وقرارات الحكام نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها.

الجوائز والمكافآت

يمنح الفريق الفائز بالمركز الأول بالدوري درعا تذكاريا و28 ميدالية ذهبية ومكافأة مالية مقدارها 3000 ريال عماني ويحصل الفريق الحاصل على المركز الثاني على 28 ميدالية ومكافأة مالية مقدارها 2000 ريال عماني، ويحصل صاحب المركز الثالث على 28 ميدالية برونزية ومكافأة مالية مقدارها 1000 ريال عماني.