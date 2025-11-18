العالم اليوم - السيسي وبوتين يشاركان في حدث تاريخي خاص بمحطة الضبعة النووية

انتم الان تتابعون خبر السيسي وبوتين يشاركان في حدث تاريخي خاص بمحطة الضبعة النووية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 05:27 مساءً - يشارك الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، غدا الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعالية تاريخية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، إلى جانب توقيع أمر شراء الوقود النووي، في خطوة محورية تضاف إلى مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، إن تنفيذ هذه الفعالية يتزامن مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر من كل عام، إحياء لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر و روسيا لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويعتبر يوما رمزيا لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.

وأوضح المتحدث في بيان، أن مشاركة الرئيسين السيسي وبوتين في هذا الحدث الهام تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتمثل امتدادا لمسيرة التعاون الثنائي المثمر عبر مشروعات عملاقة تركت بصماتها الواضحة على مسار التنمية، بدءا من تشييد السد العالي في ستينيات القرن الماضي وصولا إلى المشروع القومي لإنشاء محطة الضبعة النووية.

وتعد محطة الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

ووقعت روسيا ومصر في نوفمبر 2015 اتفاقية التعاون لإنشاء المحطة، ودخلت عقود المحطة حيز التنفيذ في ديسمبر 2017 خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة.