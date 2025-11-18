العالم اليوم - مقتل إسرائيلي وإصابة 3 بهجوم "دهس وطعن" في الضفة

انتم الان تتابعون خبر مقتل إسرائيلي وإصابة 3 بهجوم "دهس وطعن" في الضفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 05:27 مساءً - قتل إسرائيلي وأصيب 3، الثلاثاء، من جراء هجوم وقع عند تقاطع طرق في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع إصابات بعد "هجوم بالدهس والطعن عند تقاطع غوش عتصيون"، جنوبي الضفة.

وأعلنت خدمة "نجمة داود الحمراء" مقتل رجل في الثلاثين من عمره، وأن طواقمها قدمت "العلاج لامرأة في الأربعين من عمرها كانت في حالة خطيرة، ولرجل يبلغ حوالي 30 عاما وفتى 15 عاما كانا في حالة متوسطة".

وفي بيان لاحق، قال الجيش إن قواته "حيّدت إرهابيين اثنين" في الموقع، في إشارة إلى المهاجميْن.

وبحسب البيان، "تم العثور على عدة مواد متفجرة في السيارة التي استخدمها المهاجمان، بينما يقوم الجيش بعمليات تفتيش وإقامة حواجز على الطرق مع تطويق المنطقة".

وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، توازيا مع حرب غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون أكثر من ألف فلسطيني في الضفة، بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وخلال الفترة ذاتها، قتل 43 إسرائيليا على الأقل من بينهم عناصر في قوات الأمن، بحسب الأرقام الرسمية.