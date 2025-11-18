العالم اليوم - الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان مذكرات تفاهم للتعاون

انتم الان تتابعون خبر الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان مذكرات تفاهم للتعاون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 06:29 مساءً - شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ولي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا، الثلاثاء، تبادل عدد من مذكرات التفاهم وأطر عمل للتعاون تهدف إلى تعزيز مختلف جوانب الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها الرئيس الكوري إلى دولة الإمارات.

وشملت مذكرات التفاهم وأطر العمل التي تبادلها الجانبان خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن، التالي : 1 ــ إطار عمل إستراتيجي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي// مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.. تبادله خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومن الجانب الكوري باي كيونغ-هون، نائب رئيس الوزراء وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 2ــ مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.. تبادلها من جانب دولة الإمارات خلدون المبارك ومن الجانب الكوري باي كيونغ-هون، نائب رئيس الوزراء وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 3 ــ مشروع تعاون بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء الكورية.. تبادله الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وباي كيونغ-هون، نائب رئيس الوزراء وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 4 ــ مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في مجال الصحة الحيوية.. تبادلها سعيد الهاجري وزير دولة، ومن الجانب الكوري يو- كيونغ أوه، وزيرة سلامة الغذاء والدواء الكورية. 5 ــ مذكرة تفاهم بشأن إدارة وعمل لجنة التعاون الاقتصادي الإماراتية ـ الكورية، مثل دولة الإمارات سعيد الهاجري وزير دولة ومثل كوريا كيم جونغ-كوان، وزير التجارة والصناعة والموارد. 6 ــ إطار تعاون في مجال الملكية الفكرية تبادله عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة ومن الجانب الكوري وكيم يونغ-سون، وزير هيئة الملكية الفكرية الكورية. 7 - شراكة لتعزيز الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي والتعاون في السوق العالمية.. تبادلها محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومن جانب كوريا معالي كيم دونغ-تشيول، الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الكهربائية الكورية «كيبكو".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان مذكرات تفاهم للتعاون .. في رعاية الله وحفظة