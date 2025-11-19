العالم اليوم - مسؤول أميركي يكشف سبب تأجيل لقاء ويتكوف بالحية

انتم الان تتابعون خبر مسؤول أميركي يكشف سبب تأجيل لقاء ويتكوف بالحية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 06:24 مساءً - نقل مراسل موقع "أكسيوس"، الأربعاء، عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن تأجيل لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بالقيادي في حركة حماس خليل الحية لم يأت بسبب ما قيل إنها ضغوط إسرائيلية.

وأضاف المسؤول: "سبب سفر ويتكوف إلى تركيا كان اجتماعا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبما أن هذا الاجتماع أُلغي، لم يكن هناك جدوى من السفر فقط لعقد لقاء مع قياديي حماس".

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الأربعاء، بإلغاء لقاء المبعوث الأميركي مع الحية، بسبب الضغوط والانتقادات.

وبحسب موقع "وللا" الإسرائيلي، فإن جهات إسرائيلية اعتبرت أن اللقاء يشكّل اعترافًا بمكانة حماس وسيُصعّب على إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية في المفاوضات مع الحركة.

وكانت وسائل إعلام قد قالت إن الهدف من اللقاء كان مناقشة "اليوم التالي" في قطاع غزة.

وليس هذا اللقاء الأول من نوعه بين الطرفين، فقد التقى ويتكوف والحيّة في السابق، في أكتوبر في شرم الشيخ، قبل لحظات من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وقد حضر ذلك اللقاء أيضًا جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.

وتدفع إدارة ترمب بقوة نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع إغلاق ملف مقاتلي حركة حماس العالقين في مدينة رفح جنوب القطاع.

وتوصلت حماس وإسرائيل، في 10 أكتوبر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، وصمد الاتفاق حتى الآن رغم بعض التصعيدات.