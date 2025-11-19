النجم محمد صلاح يتصدر البوستر الرسمي لكأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 07:32 مساءً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن البوستر الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» البوستر عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مرفقًا بتعليق: «حلم الجميع». وقد تصدّر النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، قائمة اللاعبين الذين ظهروا في التصميم، إلى جانب عدد من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم.

البوستر الرسمي لبطولة كأس العالم

42 منتخبًا ضمن المتأهلين إلى مونديال 2026

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة رسميًا لكأس العالم 2026 إلى 42 منتخبًا بعد مباريات أجندة نوفمبر، فيما سيتم حسم 6 بطاقات متبقية خلال التوقف الدولي في مارس 2026، بواقع 4 بطاقات عبر الملحق الأوروبي وبطاقتين عبر الملحق العالمي.

قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم حتى الآن

الدول المضيفة (3):

* الولايات المتحدة الأمريكية

* كندا

* المكسيك

أفريقيا (9):

* مصر

* الجزائر

* تونس

* المغرب

* غانا

* كاب فيردي

* كوت ديفوار

* السنغال

* جنوب إفريقيا

أوروبا (12):

* إنجلترا

* فرنسا

* البرتغال

* النرويج

* كرواتيا

* ألمانيا

* هولندا

* إسبانيا

* سويسرا

* النمسا

* بلجيكا

* أسكتلندا

قرعة الملحق العالمي والأوروبي

تُسحب القرعة غدًا الخميس في مقر «فيفا» بمدينة زيورخ السويسرية، وذلك لتحديد المواجهات النهائية في طريق التأهل إلى كأس العالم.

وسيشارك 22 منتخبًا في الملحقين بنظام مدمج:

* 16 منتخبًا في الملحق الأوروبي يتنافسون على 4 بطاقات.

* 6 منتخبات في الملحق العالمي يتنافسون على بطاقتين إضافيتين.

وتُقام القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة (الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة وبغداد).

العراق ممثل العرب في الملحق العالمي

ويخوض منتخب العراق الملحق العالمي بحثًا عن حسم بطاقة عربية جديدة، قد تمثل المقعد العربي الثامن في مونديال 2026.