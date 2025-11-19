استقرار الأسهم الأوروبية

استقرار الأسهم الأوروبيةاستقرت الأسهم الأوروبية اليوم بعد تراجعات حادة شهدتها الجلسة السابقة نتيجة مخاوف من مبالغات محتملة في تقييمات شركات التكنولوجيا في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور نتائج أعمال شركة إنفيديا.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 562.01 نقطة.

وتراجع المؤشر 1.7 بالمائة يوم أمس في أكبر انخفاض يومي في أكثر من ثلاثة أشهر بضغط من مخاوف من أن الصعود العالمي لأسهم شركات التكنولوجيا خلال معظم العام تحول إلى فقاعة محتملة تنطوي على مبالغة في التقييم.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.4 بالمائة اليوم قبل صدور نتائج أعمال إنفيديا في وقت لاحق من اليوم، والذي يمكن أن يؤدي إلى تأجيج أو تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن التقييمات المبالغ فيها.

وتراجع سهم شنايدر إلكتريك المتخصصة في معدات الذكاء الاصطناعي قليلًا، وارتفع سهم سيمنس إنيرجي 1.3 بالمائة بعد خسائر سجلها أمس الثلاثاء.

وانخفض سهم شركة فرابورت الألمانية ثلاثة بالمائة لتواصل خسائرها التي سجلتها أمس الثلاثاء بعدما خفّض "يو.بي.إس" توصيته للسهم إلى "بيع".

وتراجع التضخم في بريطانيا إلى 3.6 بالمائة في أكتوبر من 3.8 بالمائة في سبتمبر، في أول انخفاض منذ مايو وبما يتماشى مع التوقعات، مما يعزّز توقعات بشأن خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.