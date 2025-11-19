الذهب يتراجع مع صعود الدولار
انخفض الذهب قليلًا اليوم نتيجة لارتفاع الدولار بينما يترقّب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يلقي مزيدًا من الضوء على مسار أسعار الفائدة.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 4059 دولارًا للأوقية (الأونصة). وهبطت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمائة إلى 4061.60 دولار للأوقية.
ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة كلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 50.70 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمائة إلى 1527.63 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1396.68 دولار.
