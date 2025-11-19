الرياض - كتبت رنا صلاح - طلبت الولايات المتحدة من الحكومة اليمنية الانضمام إلى القوة الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام.

واشنطن تطلب انضمام اليمن للقوة الدولية في غزة.

وصوّت مجلس الأمن الدولي الاثنين على قرار وافق فيه على خطة ترامب للسلام.



وأفادت خمسة مصادر حكومية يمنية، بينها دبلوماسي رفيع المستوى ومسؤول عسكري ومسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، بأن الحكومة اليمنية لم تتخذ قرارها بعد في هذا الصدد.



وقال المسؤول في المجلس الرئاسي والدبلوماسي اليمني إن أي مساهمة في القوة ستكون رمزية إلى حد كبير.



وأوضح مسؤول عسكري كبير أن "مشاركة اليمن في القوة الدولية نوقشت مع الأميركيين، لكننا لم نتلقَّ بعد طلبا رسميا" للانضمام إلى القوة.