فيفا: منتخب مصر يتراجع في التصنيف العالمى ويحتل المركز 34

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 07:32 مساءً - تراجع منتخب مصر في التصنيف العالمي لشهر نوفمبر بفعل النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية في المعسكر الذي أقيم في الإمارات الذي شهد السقوط أمام أوزبكستان والتعادل مع الرأس الأخضر.

وتواجد منتخب مصر في الترتيب 34 مقابل 32 في آخر تحديث للمنتخبات العالمية، كما تراجع الفراعنة للمركز الثالث قاريًا بعد صدارة المغرب ووصافة السنغال.

وتصدر منتخب إسبانيا منتخبات العالم متفوقًا على المنتخب الأرجنتيني الذي حل ثانيًا، وفرنسا ثالثًا، وإنجلترا رابعًا والبرازيل ارتقى للمرتبة الخامسة.

تصنيف منتخب أفريقيا

حسم منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب، وذلك بعد سلسلة نتائج مميزة وضعته بين المنتخبات المتفوقة في التصفيات. كما ضمن الفراعنة أيضًا تأهلهم إلى كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليعود المنتخب الوطني إلى الواجهة العالمية من جديد.

ويخوض المنتخب المصري منافسات أمم الإفريقية ضمن المجموعة الثانية وتضم:

- جنوب أفريقيا

- أنجولا

- زيمبابوي

ويدخل الفراعنة البطولة بطموحات كبيرة، في ظل التطور الملحوظ في الأداء والنتائج منذ تولّي حسام حسن القيادة الفنية، وسط آمال جماهيرية بأن يواصل المنتخب مشواره نحو المنافسة على اللقب القاري واستعادة بريقه في المحافل الدولية.