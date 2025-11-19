روسيا: مقتل وإصابة 1270 جندياً أوكرانياً

روسيا: مقتل وإصابة 1270 جندياً أوكرانياًأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، مقتل وإصابة 1270 جنديا أوكرانيا في معارك شهدها عدد من جبهات المواجهات.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن قواتها نفذت ضربات عالية الدقة لمؤسسات المجمّع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة الأوكرانية باستخدام صواريخ "كينجال"، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق على خطوط القتال وكبدتها خسائر في المركبات القتالية، والسيارات، والمدافع، ومستودعات الذخيرة، ومحطات الحرب الإلكترونية.

ونوهت إلى أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 93 طائرة مسيرة في أجواء عدد من المقاطعات الروسية، مشددة على تحقيق قواتها تقدما متواصلا في جنوب شرق أوكرانيا.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب بشكل شبه يومي تقارير تؤكد تقدم أو تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر، دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ 24 فبراير عام 2022.