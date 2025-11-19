نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس نيجيريا يلغي مشاركته في قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألغى رئيس نيجيريا بولا تينوبو مشاركته في قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا بعد اختطاف 25 تلميذة شمال البلاد يوم الاثنين، وفق ما ذكر المتحدث باسم الرئاسة بايو أونانوجا في بيان.

وتواصل قوات الأمن في شمال غرب نيجيريا، عملياتها المكثفة بحثا عن 25 تلميذة اختطفن خلال هجوم مسلح استهدف مدرستهن في ساعات دوت الخليج الأولى هذا الأسبوع.

وبحسب بيان الشرطة، نفذ مسلحون يحملون بنادق هجوما منظما على مدرسة البنات الثانوية الشاملة في بلدة "ماغا" بولاية كبّي، حيث وصلوا على متن دراجات نارية نحو الساعة الرابعة صباحا واقتحموا المبنى في عملية بدت مدروسة بعناية.

وخلال الهجوم، اندلع تبادل لإطلاق النار مع عناصر الشرطة، قبل أن يتمكن المهاجمون من تسلق سور المدرسة واختطاف الطالبات، فيما أسفر الاعتداء عن مقتل نائب مدير المدرسة.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم حتى الآن، كما لا تزال الدوافع غير معروفة.

وفي اليوم التالي، شرعت وحدات أمنية في تمشيط الغابات المحيطة التي غالبا ما تتخذها العصابات المسلحة مأوى لها، بينما انتشرت قوات إضافية على الطرق المؤدية إلى موقع المدرسة.

ويعد هذا الهجوم ثاني أكبر عملية اختطاف جماعي لتلاميذ المدارس تشهدها ولاية كبّي خلال أربع سنوات، إذ سبقته حادثة مماثلة في يونيو 2021، حين اختطف أكثر من 100 طالب وموظف من كلية حكومية.

وقد أفرج عنهم لاحقا على مراحل بعد دفع فدى مالية، بينما أفادت تقارير بأن بعض الطالبات أجبرن على الزواج وعُدن إلى ذويهن ومعهن أطفالهن.

ومنذ اختطاف جماعة بوكو حرام 276 فتاة من مدرسة في بلدة شيبوك عام 2014، سجّلت أكثر من 1500 حالة اختطاف لتلاميذ المدارس في أنحاء نيجيريا.

وفي حادثة ثانية، أفادت السلطات النيجيرية بمقتل شخصين إثر هجوم مسلح استهدف كنيسة في بلدة إروكو بوسط البلاد، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات على خلفية تهديدات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل العسكري، بسبب مزاعم تتعلق باضطهاد المسيحيين في نيجيريا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع مساء الثلاثاء في بلدة إروكو بوسط نيجيريا.

واستجابت قوات الشرطة لبلاغ عن إطلاق نار في بلدة إروكو، حيث عثرت داخل الكنيسة على جثة رجل أصيب بطلق ناري، فيما تم العثور على قتيل آخر في محيط الموقع، وفقا لما أفادت به المتحدثة باسم شرطة ولاية كوارا آديتون إيجيري أدييمي.

وأشاد حاكم ولاية كوارا عبد الرحمن عبد الرزاق، في بيان الأربعاء، بالرئيس النيجيري بولا تينوبو لإرساله 900 جندي إضافي إلى المنطقة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس دونالد ترامب إن المسيحية تواجه "تهديدا وجوديا" في نيجيريا، وطلب من البنتاغون البدء بالاستعداد لاحتمال اتخاذ إجراء عسكري في نيجيريا.