جمال حسين: سنطلق أول قناة فضائية عربية متخصصة في الثقافة من مصر

أحمد جودة - القاهرة - الحضور الإعلامي المصري في الدول العربية يجعل مصر مركزًا للنجاح الثقافي





تناول الدكتور جمال حسين الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب، افتتاح مكتب رئيسي للاتحاد في مصر، والمبادرة التي ستطلقها من القاهرة لدعم المثقف المصري، قائلا: "أولًا، مصر أم الدنيا، ولا خلاف على ذلك، ما فيش عليها خلاف. واهتمام المثقف المصري، اهتمام المواطن المصري بموضوع الثقافة عالٍ جدًا".

وأضاف "حسين" في لقاء خاص مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحضور الإعلامي المصري في كل الدول العربية يجعل أي إنسان يريد النجاح في هذا المجال أن يبدأ من مصر، موضحًا: "سنطلق مبادرة أول قناة فضائية متخصصة في الثقافة العربية في جميع الدول العربية، وسيكون هذا الإطلاق من مصر".

وتابع: "حصلنا على التراخيص اللازمة بالنسبة للاتحاد، وجارِ العمل على تسجيلها في جامعة الدول العربية، وقمنا بتعيين الكادر الأساسي للقناة، وفي الوقت الحالي نبحث تفاصيلها، وستكون قناة متخصصة فقط في الأمور الثقافية، وسيكون هناك أول نشاط للقناة عبارة عن مسابقة مثل مسابقة "ذا فويس" و"من سيربح المليون"، ولكن في مجال الثقافة ولجيل الشباب فقط".

وأردف: "نؤمن بضرورة دعم جيل الشباب، ومن ثم، فإننا سنطلق مسابقة ثقافية تشمل الشعر، الأدب، الإلقاء، الرسم، وستكون هناك لجنة متخصصة جدًا في هذا المجال، والجوائز المالية ستكون سخية جدًا للفائزين ولكن ستكون على مستوى العالم العربي كله، ولكن مصر ستكون القاعدة الأساسية والانطلاق سيكون من مصر لهذا البرنامج والقناة".