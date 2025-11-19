نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم 1000 منذ بداية الحرب.. طائرة أمريكية تحط بمطار بن غوريون الإسرائيلي محملة بمعدات عسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الأربعاء، إن طائرة شحن أمريكية حطت في مطار بن غوريون الإسرائيلي محملة بمعدات عسكرية وهي الطائرة رقم 1000 التي تصل منذ بداية الحرب على غزة.

وأعلنت الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء، أن 1000 طائرة نقل و150 سفينة نقلت أكثر من 120 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وذكرت أن المدير العام لوزارة الدفاع اللواء احتياط أمير برعام استقبل الطائرة رقم 1000 في مطار بن غوريون.

وقالت الوزارة إن معظم المساعدات جاءت من الولايات المتحدة وتشمل مركبات مدرعة وذخائر ومعدات حماية شخصية ومعدات طبية.

وتمثل هذه الشحنات "عنصرا حاسما" في دعم عمليات القوات الإسرائيلية عبر جبهات متعددة، وتجديد مخزونات الطوارئ وتمكين الاستجابات السريعة للاحتياجات المتطورة للوحدات القتالية، وفقا للبيان.

وتم تنسيق العملية اللوجستية الضخمة من قبل مديرية الإنتاج والمشتريات التابعة للوزارة وبعثتها في الولايات المتحدة، ومديرية التخطيط في الجيش الإسرائيلي، والقوات الجوية الإسرائيلية، وفق نص البيان.