أخبار اليمن : ضبط مندوبي فرز الباصات في صنعاء

ضبط مندوبي فرز الباصات في صنعاءوجه مدير عام شرطة المرور اللواء بكيل البراشي، إدارة مرور أمانة العاصمة، باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تجاوزات بعض من يُطلق عليهم مندوبي الفرز الذين يقومون بتحصيل وجباية مبالغ مالية من أصحاب الباصات بالمخالفة للقرار الرئاسي بهذا الخصوص.

وتضمن التوجيه الصادر عن شرطة المرور، إجراء تحريات عاجلة حول ما ورد من معلومات حول تلك التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفين ومنع استمرارها أو تكرارها، ووضع الضوابط الضرورية لتنظيم عمل الفرز وفق الموجهات المتفق عليها مسبقاً.

وأكد مدير عام شرطة المرور، أن التوجيه يأتي استجابة لتقارير مرفوعة من وحدة الرصد المروري، والتي أشارت إلى وقوع تجاوزات من قبل بعض المندوبين.

وشدّد على ضرورة الرفع بالنتائج النهائية للإجراءات المتخذة ومستجدات التنفيذ خلال أسبوع، مؤكدًا أن شرطة المرور لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين وتخالف الأنظمة والقوانين.

ولفت البراشي إلى حرص شرطة المرور، على تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين والسائقين، والعمل وفق آليات تنظيمية شفافة تعزّز من الالتزام بالسلامة المرورية على الطرق، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات من قبل المندوبين تكون موثقة ومعززة بالشواهد.