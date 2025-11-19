عاجل- الخارجية السورية تدين زيارة نتنياهو إلى جنوب سوريا وتعتبرها انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية

أحمد جودة - القاهرة - الخارجية السورية تدين زيارة نتنياهو إلى جنوب سوريا وتعتبرها انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية

أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا رسميًا أدانت فيه زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى مناطق جنوب سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة الجمهورية السورية، ومحاولة لفرض أمر واقع يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

تفاصيل البيان

أكدت الوزارة أن الزيارة تأتي في سياق استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، ووصفتها بأنها محاولة جديدة لتحدي الشرعية الدولية والقرارات الأممية الخاصة بحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

ردود فعل سورية رسمية

شددت الخارجية على أن هذه الخطوة لن تمر دون محاسبة، وأن سوريا ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية لردع أي محاولات لفرض واقع مخالف للقانون الدولي، وحماية مصالح الشعب السوري.

أهمية الموقف السوري

جاء هذا البيان في إطار استمرار سوريا في الدفاع عن سيادتها الوطنية والحفاظ على استقرارها الإقليمي، مؤكدًا التزامها بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولية التي تنص على احترام الحدود والسيادة الوطنية.