أخبار اليمن : منتخب اليمن يتقدم 4 مراكز في تصنيف الفيفا الجديد

منتخب اليمن يتقدم 4 مراكز في تصنيف الفيفا الجديد
تقدم المنتخب اليمني لكرة القدم للمركز 148 عالمياً في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشهر نوفمبر الجاري الصادر اليوم الأربعاء.
وتحرك منتخبنا في التصنيف الجديد 4 مراكز، حيث قفز من المركز 152 إلى 148 في خطوة تؤكد تطور المنتخب.
وجمع منتخب اليمن في التصنيف الجديد 1048.83 نقطة، ليتقدم للمركز 148 الذي جاء بعد أن فاز المنتخب في الجولتين الرابعة والخامسة من الدور النهائي المؤهل لبطولة كأس آسيا، على منتخبي بروناي 9-0، وبوتان 7-1.
