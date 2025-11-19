أحمد جودة - القاهرة - عاجل | 22 شهيدًا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة وخان يونس منذ فجر اليوم

قالت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة إن عدد الشهداء جراء نيران الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى 22 شهيدًا منذ فجر اليوم، بينهم 18 في مدينة غزة.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية قد نقلت الخبر العاجل، مشيرة إلى أن مصادر طبية تؤكد أن هذه الخسائر جاءت نتيجة تصاعد العمليات العسكرية في القطاع.

من جانبها، حذّرت وزارة الصحة في غزة من أن أزمة نقص الوقود تضع بعض المستشفيات على شفير التوقف، في وقت تعجز فيه بعض الأقسام الحيوية عن العمل بسبب الانقطاع أو ضعف الإمدادات.