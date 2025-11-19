نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: واشنطن تعتزم بيع الرياض أحدث أنواع الأسلحة الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تنوي بيع الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورًا للمملكة العربية السعودية.

وقال ترامب في كلمة خلال منتدى استثماري أمريكي سعودي: "سنبيع للسعودية بعضا من أفضل المعدات العسكرية التي تم تصنيعها على الإطلاق".

وكان ترامب، قد أكد خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن "الرياض ستستلم طائرات مقاتلة من طراز إف-35 مشابهة لتلك الموجودة في الخدمة لدى إسرائيل".

وأكد ترامب مشيرا إلى السعودية وإسرائيل كحليفين: "من وجهة نظري، أعتقد أنهما في مستوى يفترض أن يحصلا فيه على طائرات إف-35 المتطورة".

وأعرب ترامب عن تقديره للاستتثمارات السعودية في أمريكا، مؤكدا أن التعاون المشترك بين البلدين سيفتح آفاقا واسعة لخلق فرص عمل جديدة في البلاد.

وأوضح ترامب أن السعودية وافقت على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، فيما أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة سترفع التزاماتها بالاستثمار إلى تريليون دولار.

ووصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي، في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018.