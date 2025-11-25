العالم اليوم - طهران تطالب حزب الله بمراجعة "الصبر الاستراتيجي"

انتم الان تتابعون خبر طهران تطالب حزب الله بمراجعة "الصبر الاستراتيجي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 06:24 مساءً - دعا الحرس الثوري الإيراني إلى الثأر لاغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله هيثم الطبطبائي الذي قُتل بضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

بُعيدَ استهدافِ إسرائيلَ للطبطبائي ذي الأصلِ الإيراني، برزتْ مفارقةٌ لافتة في خطابِ طهران.

قادةُ الحرسِ الثوريِّ توعّدوا بردّ ساحق على عمليّة الاغتيالِ وتحدّثوا عن الاحتفاظ بحقِّ الانتقام.

بينما خرجَ محسن رضائي، عضوُ مجلسِ تشخيصِ مصلحة النظام وأحدُ الوجوهِ البارزةِ في مؤسّسة الحكم، بدعوة حزب الله إلى مراجعة سياسة الصبرِ الاستراتيجيّ، أيْ أنّه يدعو الحزبَ علنًا للانخراطِ في حرب جديدة بوجه إسرائيل.

أمامَ هذا التصريحِ، لا بدَّ من طرحِ بعضِ التساؤلات، هل تحاول إيران دفع حزب الله إلى خطِّ المواجهة المباشرة؟ ولماذا لا تردُّ طهران نفسُها على اعتبارِ أنَّ المستهدفَ إيرانيُّ الجنسيّةِ؟ وهل تسعى طهرانُ للتحرّكِ ولكنْ في الصفوفِ الخلفيّة، بينما يتلقّى لبنانُ الضربات؟

واضح أنّ إيران لا تريد مواجهة مباشرة مع إسرائيل، خاصة بعد الضربات التي طالتْ منشآتِها النوويّة وفي ظلّ الضغط الدوليّ والاقتصاديّ الذي تعيشه، لكنها أيضا لا ترغب في أن تُظهرَ ضعفا أو عجزا.

وهنا يأتي دورُ حزب الله بوصفه الساحةَ الأنسب للردّ، لكنَّ الأمرَ بالنسبةِ للحزبِ ليس بهذه البساطة، فهو بدورِه غير قادر عسكريّا وتنظيميّا على خوض مواجهة جديدة مع إسرائيل، أضفْ إلى ذلك العامل الداخليّ اللبنانيّ.

دعوة رضائي ليستْ تفصيلا، بل هي محاولة مكشوفة لدفع الحزب إلى موقف أكثر صداميّةً، وربما لاستخدام الضاحية كبوّابة لاستعادةِ الردع الإيرانيّ في الإقليم، بينما تبقى طهران بعيدةً عن تحمّلِ التكلفةِ المباشرة.