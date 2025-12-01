العالم اليوم - مصر تلاحق أميركا في سباق الوجهات المفضلة للألمان

انتم الان تتابعون خبر مصر تلاحق أميركا في سباق الوجهات المفضلة للألمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 ديسمبر 2025 12:27 مساءً - حافظت الولايات المتحدة على مكانتها كأكثر مقصد بعيد شعبية لدى المسافرين من ألمانيا، رغم تراجع أعداد الركاب.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين، في فيسبادن أنه تم إحصاء 5ر4 مليون مسافر إلى الولايات المتحدة خلال صيف 2025 في الرحلات العابرة للقارات من المطارات الألمانية.

ورغم أن هذا العدد يقل بنسبة 4ر1% عن العام السابق وبنسبة 6ر3% عن عام الذروة 2019، فإن الولايات المتحدة جاءت بفارق كبير أمام ثاني أكثر الوجهات شعبية من ألمانيا خارج أوروبا، وهي مصر التي سجلت 4ر1 مليون مسافر من ألمانيا، بزيادة قدرها 3ر12% مقارنة بصيف العام الماضي، وبنسبة 15% عن مستوى ما قبل جائحة كورونا.

وبحسب البيانات، انطلق خلال موسم الرحلات الصيفية من أبريل حتى أكتوبر من هذا العام 5ر68 مليون مسافر من المطارات الألمانية الرئيسية إلى الخارج، بزيادة قدرها 3 ملايين أو 6ر4% عن العام السابق. ومع ذلك، بقي عدد المسافرين من ألمانيا إلى الخارج أقل بنسبة 8ر2% عن مستوى صيف 2019 الذي سبق جائحة كورونا التي تسببت في انهيار أعداد الركاب.

أما الوجهات الأكثر شعبية بين المسافرين من ألمانيا داخل أوروبا في صيف 2025 فكانت إسبانيا (5ر10 مليون مسافر)، ثم تركيا (7ر7 مليون مسافر) وإيطاليا (3ر5 مليون مسافر)، وجميعها سجلت زيادات مقارنة بالعام الماضي.

وفي المقابل، تراجعت الرحلات الجوية داخل ألمانيا، حيث انخفض عدد الركاب بنسبة 7ر0% مقارنة بصيف 2024 ليصل إلى 3ر5 مليون مسافر، بحسب بيانات مكتب الإحصاء. وبعد وقف العديد من الخطوط، أصبح هذا العدد أقل بنسبة 1ر45% من عدد المسافرين داخليا في عام 2019.

وارتفع إجمالي عدد الركاب في المطارات الألمانية الكبرى مقارنة بالعام الماضي بنسبة 2ر4%، لكنه ظل أقل بنسبة 2ر10% عن صيف 2019. وتشمل الإحصاءات حركة الطيران في المطارات التي تجاوز عدد ركابها 150 ألف مسافر في العام السابق.