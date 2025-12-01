العالم اليوم - السيسي يفتتح "إيديكس 2025" ووزير الدفاع يؤكد الاستعدد الدائم

انتم الان تتابعون خبر السيسي يفتتح "إيديكس 2025" ووزير الدفاع يؤكد الاستعدد الدائم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 ديسمبر 2025 02:16 مساءً - شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، افتتاح النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، بحضور كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين وممثلي كبرى شركات الصناعات الدفاعية العالمية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، بأن مراسم الافتتاح بدأت بعرض فني بعنوان "على طول متجمعين"، أعقبه تقديم مشروع التصنيع المشترك للهاوتزر "K9A1 EGY"، ثم عرض فيلمين تسجيليين عن المشروع ومعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية.

وفي كلمة ألقاها خلال الافتتاح، قال وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر إن معرض "إيديكس" "أصبح منصة عالمية أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع من مختلف أرجاء العالم، ليقدموا أحدث ما توصلت إليه التقنيات المتطورة".

وأضاف أن النسخة الحالية تنعقد في ظل "تحولات متسارعة وصراعات متشابكة" تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدا أن "الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجب لا يحتمل التهاون".

وأشار إلى أن "العالم بات يدرك أن التحذيرات المصرية المتواصلة التي جاءت على لسان الرئيس السيسي مرارا وتكرارا من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول، كانت تعكس رؤية ثاقبة وصوتا للحكمة، وتحذيرا مخلصا وواعيا من تداعيات الانسياق وراء منطق وغرور القوة، بدلا من منطق السلام العادل والشامل".

وأوضح صقر أن مصر جسدت هذا التوجه عمليا "في مؤتمر شرم الشيخ للسلام، حين جمعت على أرضها الدول المؤمنة بالسلام لتوحيد الجهود لوقف الحرب في غزة وحقن الدماء بعد عامين خارج حسابات المنطق الإنساني".

وأكد الوزير أن "امتلاك مصر لمختلف عناصر القدرة هو استثمار في السلام الحقيقي". مشيرا إلى أن "الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها"، وأن القوات المسلحة المصرية "كانت وستبقى دائما قوة حكيمة ورشيدة، تحمي ولا تهدد، تبني وتعمر".

ولفت إلى أن ما تعرضه مصر اليوم في "إيديكس 2025" يعكس "صورة من صور قوتها الحديثة" وحرصها على "مواكبة التطورات العالمية في مجال التسليح وتعزيز قدرتها العسكرية بما يدعم أمنها القومي".

وشدد على أهمية "تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية السلم والأمن الإقليمي والدولي، ومد جسور التعاون عبر التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات مع العديد من دول العالم".