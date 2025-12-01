العالم اليوم - تقرير: واشنطن تمول توسيع إنتاج "القبة الحديدية" الإسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر تقرير: واشنطن تمول توسيع إنتاج "القبة الحديدية" الإسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 ديسمبر 2025 03:28 مساءً - ذكرت تقارير صحفية أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وضعت خططا لتوسيع الإنتاج المتسلسل لنظام "القبة الحديدية" للدفاع الجوي قصير المدى، ومن المرتقب تمويلها من المساعدات المالية العسكرية الأميركية المقدمة لتل أبيب.

وذكر موقع "ميليتاري واتش"، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وقعت عقدا بمليارات الدولارات مع شركة الصناعات الدفاعية "رافائيل" لتوسيع إنتاج القبة الحديدية، مضيفا أن العقد سيمول بالكامل من حزمة المساعدات الأميركية البالغة 8.7 مليارات دولار.

وأوضح المصدر أن هذه المساعدات ستستخدم لإعادة تزويد مخزون الجيش الإسرائيلي الذي استنزف خلال المواجهات مع حزب الله، والفصائل الفلسطينية المسلحة.

وخصصت الحزمة الأميركية مبلغ 5.2 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، بما في ذلك الأنظمة بعيدة المدى مثل "مقلاع داوود" ومنظومة "باراك" ونظام "القبة الحديدية" قصير المدى.

وتكبدت القبة الحديدية الإسرائيلية خسائر فادحة في عام 2024 بعد ضربات نفذها حزب الله، وتورد التقارير أن "مقلاع داود" تعطل أيضا بسبب هجمات الحزب.

ولم يقتصر الدعم الأميركي على تمويل الجهود الدفاعية الإسرائيلية فقط، بل نشرت واشنطن منظومات دفاعية خاصة، بما فيها منظومة "الثاد" ومنظومة "إيجيس" البحرية، لحماية إسرائيل خلال فترة حربها مع إيران.

كما تكبدت الأنظمة الدفاعية الجوية الأميركية والإسرائيلية خسائر فادحة، خلال حرب 12 يوما بين إسرائيل وإيران، في يونيو الماضي.