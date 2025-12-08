العالم اليوم - أي.بي.إم تجري محادثات لشراء كونفلوينت مقابل 11 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر أي.بي.إم تجري محادثات لشراء كونفلوينت مقابل 11 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 ديسمبر 2025 05:20 مساءً - تجري شركة التكنولوجيا وخدمات الحوسبة السحابية الأميركية العملاقة إنترناشونال بيزنس ماشينز (آي.بي.إم) محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة البنية التحتية للبيانات كونفلوينت في صفقة تقدر قيمتها بنحو 11 مليار دولار، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق من اليوم، رغم تحذيرها من أن المناقشات قد تفشل في الوصول إلى قرار نهائي.

وفي حال اكتمالها، ستعزز الصفقة التركيز الاستراتيجي لشركة آي.بي.إم (IBM)على تقوية قدراتها في مجال إدارة البيانات وبنيتها التحتية.

ومن المتوقع أن تحسن الصفقة الموقف التنافسي للشركة بشدة في السوق.

وأنهى سهم كونفلوينت تعاملات الجمعة الماضي مسجلا 23.14 دولار بتراجع قدره 0.21 دولار أي بنسبة 0.9 بالمئة ، لكن السهم ارتفع بشدة قبل بدء التعاملات الرسمية اليوم بمقدار 5.14 دولارا أي بنسبة 22.2 بالمئة إلى 28.28 دولارا.