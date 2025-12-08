الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70365 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان صحفي الاثنين.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171058 إصابة منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وأشارت الوزارة إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 5 شهداء منهم 3 شهداء جدد وشهيدان تم انتشال جثامينهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.



فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول 376 شهيدا و981 مصابا، وجرى انتشال 626 جثمانا.