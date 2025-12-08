العالم اليوم - فابريزيو رومانو لسكاي نيوز عربية: قصة صلاح وليفربول "حزينة"

انتم الان تتابعون خبر فابريزيو رومانو لسكاي نيوز عربية: قصة صلاح وليفربول "حزينة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 ديسمبر 2025 08:24 مساءً - في مقابلة خاصة مع دوت الخليج، أكد الصحفي الرياضي المختص بالانتقالات، فابريتسيو رومانو، إن قصة محمد صلاح مع ليفربول انتهت بشكل حزين.

وقال رومانو: "إنه موقف معقد جدا.. هذا موقف محزن جدا.. فأنا أحزن حين أرى أسطورة مثل محمد صلاح مضطرا للخروج على العلن والرد بتلك الطريقة، ومن المحزن جدا أن تنتهي القصة بين صلاح وليفربول".

وأضاف: "قصة صلاح أسطورية وكانت ستبقى إلى الأبد.. الآن أرى أن هذه ربما تكون نهاية العلاقة بين صلاح وليفربول".

وأكد أنه سيكون من الصعب جدا، أن يجد الطرفان أرضية مشتركة وأن يواصلا معا، مشيرا إلى أن فرصة بقاء صلاح في ليفربول "نسبتها ضئيلة جدا".

وتوقع رومانو أن يتوصل الطرفين لحل مقبول في يناير، كي ينتقل صلاح من "الريدز".

وشدد على أن "الوضع منهار جدا".

الوجهة القادمة

وقال رومانو إن محمد صلاح سينتقل في يناير، مشيرا إلى أن الوجهة "ربما تكون إلى الدوري السعودي، فهم كانوا دائما مهتمين بمحمد صلاح".

وأضاف: "سنرَى ماذا سيحدث ربما مع الدوري الأميركي، فقد تكون أمامه عدة خيارات بالتأكيد".

وبعد تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد في الدوري، السبت، تحدث صلاح عن "إحباطه من الوضع"، مشيرا إلى أن "علاقته بالمدير الفني انهارت"، كما فتح الباب أمام الرحيل عن "أنفيلد" قبل الميركاتو الشتوي.

وقال اللاعب المصري: "أعتقد أنه من الواضح جدا أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة لكن لا شيء حتى الآن".