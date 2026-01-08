”اتركوه بهدوء”.. تحذير ألماني وانتقاد ناري لمنتخب الجزائر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 06:33 مساءً - وجه مدرب باير ليفركوزن الألماني رسالة واضحة إلى الجهاز الفني لمنتخب الجزائر، مطالبًا بالتعامل بهدوء مع الموهبة الصاعدة إبراهيم مازا، وعدم تحميله فوق طاقته خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وجاءت النصيحة في ظل التألق اللافت للاعب الشاب مع “محاربي الصحراء”، حيث نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر خلال أربع مباريات بالبطولة، ليصبح أحد أبرز نجوم النسخة الحالية رغم صغر سنه، إذ لم يتجاوز عامه العشرين.

وتحول مازا خلال أيام قليلة إلى محور اهتمام جماهيري وإعلامي واسع، خاصة مع تصاعد الحديث عن اهتمام أندية أوروبية كبرى، على رأسها برشلونة الإسباني، بضم اللاعب، وهو ما خلق حالة من الزخم الكبير حوله.

ورغم الإشادة الكبيرة بمستواه، يرى متابعون أن هذه الضغوط أثرت نسبيًا على تركيزه، وهو ما بدا واضحًا خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية في الدور ثمن النهائي، حيث ظهر بأداء أقل مقارنة بمباريات دور المجموعات.

مدرب ليفركوزن يحذر من الضغط على مازا في الجزائر

وفي تصريحات لصحيفة “كيكر” الألمانية، أعرب مدرب باير ليفركوزن عن تخوفه من التأثير السلبي للضغوط المبكرة على لاعبه، مؤكدًا أن مازا لا يزال في مرحلة التكوين، ويحتاج إلى بيئة هادئة تساعده على التطور التدريجي.

وقال مدرب ليفركوزن في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية:

"إبراهيم مازا يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، ويمكنه التطور كثيرًا، لكنه في هذه المرحلة يحتاج إلى الهدوء والراحة، وليس إلى توقعات مرتفعة وضغوط كبيرة".

وأضاف:

"عندما تسلط الأضواء بهذا الشكل على لاعب شاب، يصبح الأمر صعبًا ذهنيًا، خاصة في بطولة قوية ومجمعة مثل كأس أمم أفريقيا".

وواصل:

"الحديث المبكر عن الانتقالات والنجومية قد يؤثر على تركيز أي لاعب شاب، ومازا ليس استثناء".

وتابع المدرب الألماني تصريحاته مؤكدًا:

"مازا كان يلعب قبل فترة قصيرة في الدرجة الثانية الألمانية، واليوم يشارك في بطولة قارية كبرى، لذلك من المهم حمايته ومنحه المساحة لينمو بشكل طبيعي".

واختتم حديثه برسالة مباشرة للجهاز الفني والجماهير قائلًا: