عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصىاقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في منطقة باب "الرحمة" شرقي المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت أن 15 عنصرا من مخابرات الاحتلال اقتحموا أيضا المسجد الأقصى، وتم فرض تضييقات وتشديدات على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجاز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتأتي الاقتحامات في سياق تصعيد متواصل من قبل الجماعات الاستيطانية، التي تداوم على اقتحام المسجد الأقصى يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.