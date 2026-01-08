الاحتلال يتوغل في ريف درعا

الاحتلال يتوغل في ريف درعاتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على الطريق الواصل بين قريتي صيصون وجملة في ريف درعا الغربي، وسط تحركات لآليات عسكرية في المنطقة.

ويأتي التوغل في سياق الخروقات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية، ما يثير حالة من التوتر والقلق بين الأهالي.

وتطالب سوريا المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها المتكررة، واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة عام 1974.