تشكيل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 01:30 مساءً - اختار المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، التشكيل الذي يخوض به مواجهة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وتُقام مباراة برشلونة وريال سوسيداد على ملعب “أنويتا”، معقل الفريق الباسكي، في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني لمواصلة نتائجه القوية في الليجا.

ويدخل برشلونة المباراة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة من 19 مباراة، بعد تحقيقه 16 انتصارًا وتعادل وحيد مقابل خسارتين، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و6 تعادلات مقابل 8 هزائم.

ويقود خوان جارسيا حراسة مرمى برشلونة، فيما سيعول فليك على الثنائي رافينيا ولامين يامال في الشق الهجومي، إلى جانب خبرة روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني