القائمة المجانية كاملة.. كل القنوات الناقلة لنهائي كأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 01:30 مساءً - يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين منتخبي المغرب والسنغال، في لقاء حماسي ينتظر ملايين المشجعين لمتابعة من سيحصد لقب البطولة.

ومن المقرر أن تبدأ صافرة البداية غدًا الأحد 18 يناير 2026 في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يترقب الجمهور مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخب مصر ونيجيريا، والتي ستقام مساء اليوم السبت 17 يناير 2026 على ملعب محمد الخامس في المغرب، لتحديد ترتيب الفراعنة في البطولة.

الترددات المفتوحة لمتابعة نهائي كأس أفريقيا

تردد القناة الجزائرية الأرضية:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد القناة المغربية الأرضية: