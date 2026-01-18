القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 01:30 مساءً - تترقب جماهير الكرة الإسبانية معرفة القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة لا ليجا لموسم 2025-2026.

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال سوسيداد، على أرضية ملعب أنويتا معقل الفريق الباسكي، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا، رغم التفوق التاريخي الواضح للفريق الكتالوني في المواجهات المباشرة بين الطرفين.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال سوسيداد

تشير الأرقام إلى هيمنة برشلونة على لقاءات الفريقين، حيث لم يحقق ريال سوسيداد سوى انتصارين فقط خلال آخر 23 مباراة جمعتهما في مختلف المسابقات، مقابل 3 تعادلات و18 هزيمة، بعدما كانت المواجهات أكثر توازنًا في فترات سابقة.

ورغم هذا التفوق، يبقى ملعب أنويتا محطة صعبة لبرشلونة، حيث واجه الفريق الكتالوني العديد من التعثرات في زياراته السابقة، خاصة خلال المواسم الأخيرة، وهو ما يمنح اللقاء بعدًا تنافسيًا إضافيًا، خصوصًا بعد خسارة برشلونة في زيارته الأخيرة الملعب.

الجدير بالذكر، يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة من 19 مباراة، بعد تحقيقه 16 انتصارًا وتعادلًا واحدًا مقابل خسارتين، مسجلًا 53 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا.

في المقابل، يحتل ريال سوسيداد المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و6 تعادلات مقابل 8 هزائم، بعدما سجل 24 هدفًا واستقبل 27.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

تنقل شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مواجهة برشلونة ضد ريال سوسيداد، ويمكنكم مشاهدة المباراة مجانًا من خلال بي إن كونكت، وتطبيق تود.