تجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان
جدد طيران العدوان الإسرائيلي اليوم، شن غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة في جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن الغارات استهدفت بلدات قلاويه وكفرا ووداي سلوقي، صفد البطيخ وكفرا وبرعشيت، وتولين، مما أدى لوقوع إصابات.
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين في المنطقة الواقعة بين بلدتي رشاف وحداثا، في بنت جبيل، فيما تعرضت بلدتا زوطر الشرقية وزوطر الغربية والقوزح لقصف مدفعي مُركز.
وكانت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان ارتفعت في وقت سابق اليوم، إلى 1318 قتيلا و3935 مصابا.
ويواصل الكيان الصهيوني شن سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، بالإضافة إلى مناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
