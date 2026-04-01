أخبار اليمن : الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ33

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ33
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ33 على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، مستغلة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأمريكية الصهيونية على إيران.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مستوطنين أدوا اليوم طقوسا تلمودية عند باب الساهرة، أحد أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.
ويستغل الاحتلال الأوضاع السائدة ذريعة لتعزيز سيطرته على المسجد الأقصى، وسط تصاعد الدعوات الشعبية والمقدسية إلى الحشد عند النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، في محاولة لكسر الحصار المفروض وإعادة فتحه أمام المصلين.
