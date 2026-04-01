هزة أرضية بقوة 4.9 ريختر تضرب شمال مرسى مطروح دون خسائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 10:35 مساءً - أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تسجيل هزة أرضية مساء اليوم الأربعاء، على بعد نحو 430 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح، دون رصد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأوضح المعهد أن الهزة وقعت في تمام الساعة 07:10:33 مساءً بالتوقيت المحلي، بقوة بلغت 4.9 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 54.35 كيلومترًا، عند خط عرض 35.35 شمالًا وخط طول 32.18 شرقًا.

وأشار إلى أنه لم ترد أي بلاغات تفيد بشعور المواطنين بالهزة داخل الأراضي المصرية، وهو ما يرجع إلى بعدها النسبي عن السواحل الشمالية، فضلًا عن عمقها المتوسط.

وأكد المعهد عدم تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية جراء هذه الهزة، موضحًا أن مثل هذه الزلازل تعد من النشاطات الطبيعية التي تحدث بشكل دوري في مناطق البحر المتوسط.

وشدد على استمرار متابعة الشبكة القومية لرصد الزلازل لكافة الأنشطة الزلزالية على مدار الساعة، في إطار الحرص على رصد أي تطورات قد تؤثر على الأراضي المصرية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود العلمية لمراقبة الظواهر الطبيعية، وتوفير البيانات الدقيقة للمواطنين، بما يعزز من الوعي العام تجاه النشاط الزلزالي في المنطقة.