أخبار اليمن : نائب وزير الخارجية يوجّه رسالة إلى غروندبرغ

نائب وزير الخارجية يوجّه رسالة إلى غروندبرغفنّد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، ما تضمنه البيان الأخير الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بشأن التدخل العسكري لمواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي على دول المنطقة.

وأكد نائب وزير الخارجية في رسالة وجهها إلى هانس غروندبرغ، أن التدخل العسكري اليمني يهدف إلى مواجهة المخطط الصهيوني الرامي إقامة ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، تحت عنوان "تغيير الشرق الأوسط".

وشدد على أنه لا يحق للمبعوث الأممي التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وقراراتها السيادية، مؤكداً أن قرار الحرب والسلام حق سيادي للدول ولا يحق لأي كان أن يتدخل فيه.

وذكّر أبوراس المبعوث الأممي، بأن الأمم المتحدة ومنذ ٢٦ مارس ٢٠١٥م، انحازت بشكل صارخ لدول العدوان، وفشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق السلام في اليمن كون العدوان ما يزال قائماً والحصار الجائر يتعاظم يوماً بعد آخر والإجراءات الأحادية مستمرة من قبل النظام السعودي.

كما أكد أن هانس غروندبرغ، لم يبذل جهوداً حقيقة لتحقيق السلام ولم يتعاط إيجاباً مع مطالب صنعاء العادلة وآخرها التدخل لوقف الإجراءات الأحادية التي يتخذها النظام السعودي لتضييق الخناق على الشعب اليمني وقوبلت بتجاهل تام من قبله.

وقال "كنا نتطلع أن تعبروا، بمناسبة مرور ١١ عامًا على العدوان على اليمن، عن القلق من استمرار العدوان والحصار والمعاناة التي يتكبّدها الشعب اليمني بشكل يومي بدلاً عن انتقاد مواقف صنعاء المشرفة تجاه قضايا الأمة الإسلامية".

وعبر نائب وزير الخارجية في ختام الرسالة عن الأمل في أن يبذل المبعوث الخاص مساعي جادة وملموسة لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن، ويقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ويلتزم بالولاية المناطة به المتمثلة في بذل المساعي الحميدة لإحلال السلام في اليمن، وتكون البيانات الصادرة والإحاطات المقدمة لمجلس الأمن متوازنة وغير منحازة.