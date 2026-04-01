محافظ مطروح يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 10:35 مساءً - قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية والبيئة تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدًا الخميس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة مطروح منذ صباح اليوم، وسقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار واستمرارها على مختلف مراكز المحافظة، مما أسفر عن وجود تجمعات كبيرة لمياه الأمطار بعدد من المراكز،

ويأتي القرار في إطار الحرص على سلامة الطلاب، وإتاحة الفرصة لفرق الطوارئ لرفع تجمعات مياه الأمطار، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء المتهالكة نتيجة حركة الرياح.

وأكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع تداعيات موجة الطقس غير المستقر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطن.

وتتواصل هطول الأمطار الخفيفة على مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي المختلفة، منذ صباح اليوم الأربعاء، وهو ما اسفر عن تجمع كميات كبيرة من المياه، ري الزراعات بالوديان الصحراوية وأشجار التين والزيتون وغيرها، كما ملأت الآبار والخزانات، كما تتواصل جهود أجهزة المحافظة في احتواء آثار الأمطار وتقلبات الطقس التي تشهدها مختلف المناطق.

ورفعت أجهزة مطروح، حالة الطوارئ في مختلف القطاعات، في استجابة سريعة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، مع تفعيل دور غرفة عمليات المحافظة، والغرف الفرعية بمجالس المدن، لتلقي بلاغات حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار والتقلبات الجوية، والتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعة الاستجابة لها.

وتشهد مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، هطول أمطار، وتتسبب في تجمع مياه الأمطار في بعض الشوارع والمناطق، وتعمل أجهزة المحافظة في إزالتها، من خلال السيارات ومضخات المياه، في حين شهدت مدينتي السلوم وسيدي براني نشاط الرياح المحملة والمثيرة للأتربة في ظل عدم هطول أمطار على المدينتين في الوقت الذي تشهد فيه باقي المناطق هطول أمطار منذ الصباح الباكر.

وتعم حالة من الفرحة بين أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، حيث ينتظرون سقوط الأمطار، لتملأ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، ويطلقون عليها أمطار الخير، وعند تأخر هطول الأمطار يقيمون صلوات الاستسقاء ويدعون الله طلباً للغيث.