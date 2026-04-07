9600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

9600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلالكشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرئيلي بلغ أكثر من 9 آلاف و600 أسير حتى بداية شهر أبريل الجاري.

وأوضحت المؤسسات في بيان مشترك، أن هذه المعطيات تستند إلى ما ورد عن مؤسسات الأسرى، وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، مؤكدةً أن من بين الأسرى 84 أسيرة، ونحو 350 طفلاً، يُحتجزون في سجني "مجدو" و"عوفر".

وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين إدارياً، دون توجيه تهم، بلغ نحو 3532 معتقلاً، وهي النسبة الأكبر مقارنة ببقية فئات الأسرى، بما يشمل المحكومين والموقوفين، إضافة إلى من تصنفهم سلطات الاحتلال ضمن ما يسمى بـ"المقاتلين غير الشرعيين".

وفي السياق ذاته، بلغ عدد المعتقلين تحت هذا التصنيف نحو 1251 شخصاً، علماً أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي قطاع غزة المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال.

ومنذ أكتوبر 2023، صعّدت "إسرائيل" انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين بالتزامن مع الحرب على غزة، حيث تُشير تقارير حقوقية إلى تعرضهم لعمليات تعذيب وتجويع وإهمال طبي، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم داخل السجون.