1497 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

1497 شهيداً في لبنان منذ 2 مارسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثاني من مارس الماضي إلى ألف و497 شخصاً.

وذكرت الوزارة في التقرير اليومي حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن العدد الإجمالي للمصابين منذ 2 مارس الماضي ارتفع إلى 4639 مصاباً و138 ألفاً و532 نازحاً.

ووفقا للبيان، فإن "من بين الشهداء 130 طفلاً و101 امرأة، ومن بين الجرحى 457 طفلًا و540 امرأة".

وكان جيش الاحتلال قد وجّه في وقت سابق اليوم، انذاراً عاجلاً لسكان 41 قرية وبلدة لبنانية في أقضية صيدا وصور والنبطية، مُطالباً إياهم بإخلاء منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.