أخبار مصرية

مصر والمغرب يؤكدان أهمية تنفيذ مخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة

0 نشر
0 تبليغ

مصر والمغرب يؤكدان أهمية تنفيذ مخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 12:30 صباحاً - أكد الجانبان المصري والمغربي أهمية العمل على تنفيذ المخرجات الصادرة عن الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية/المغربية التي عقدت اليوم الموافق 6 أبريل 2026 بالقاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والبناء عليها بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مع الحفاظ على دورية انعقاد هذه الآلية .

 

وقد عكست المباحثات خلال اللجنة حرصاً متبادلاً على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأهمية تعزيز التنسيق في ظل التحديات المشتركة التي تمر بها المنطقة. وجددت مصر موقفها ازاء :

 

١- أهمية خفض التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب وإدانة الاعتداءات الايرانية على الدول العربية.

 

٢- دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتضامنها الكامل مع لبنان وادانة الانتهاكات الاسرائيلية ضده.

 

٣- الاشارة الى مواقف مصر المبدئية إزاء دعم الحلول السياسية، ودعم مبادئ الامم المتحدة ووحدة اراضي الدول بما في ذلك للمملكة المغربية ودعمها للقرارات الاممية والتوصل لحل سياسي متفق عليه.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

